На російському каналі показали прогноз погоди для "вдалих" бомбардувань Сирії (відео)

Так, телеведуча стверджує, що РФ обрала вдалий час для бомбардувань, бо жовтень у Сирії - сприятливий місяць для польотів авіації.

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Зазначається, що в Сирії в жовтні тільки один раз спостерігатися сильні пориви вітру до 15 метрів за секунду, а дощі бувають раз у 10 днів. Але вони не завадять російським літакам скидати бомби, зазначає ведуча прогнозу погоди.

Раніше британський прем'єр-міністр Девід Кемерон назвав російську військову кампанію у Сирії "жахливою помилкою". За словами британського прем'єра, російські ВПС в основному завдають ударів по території, що перебуває під контролем бойовиків не "Ісламської держави", а помірної опозиції.

"Вони підтримують м'ясника Асада, що є жахливою помилкою – для них і для всього світу. Це лише збільшить нестабільність у регіоні", - сказав Кемерон.

Москва наполягає, що всі уражені у Сирії цілі мають відношення до "Ісламської держави", і заперечує, що від дій російської авіації гинуть мирні жителі.