У мережі з'явилося відео з нерозірваною авіабомбою, яку РФ кинула на одне з міст Сирії
12:51, 05 жовтня 2015Світ
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Сьогодні в інтернеті з'явився відеозапис з нерозірваною авіабомбою, яку Росія скинула на одне із сирійських міст.
Варто зазначити, що на корпусі авіабомби можна побачити написи кирилицею "фугасна авіабомба" і "детонатори вкладені".
Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що військові РФ розгорнули в Сирії комплекси радіоелектронної боротьби «Красуха-4», призначені для придушення авіаційних радарів і протидії безпілотникам.
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Вчора стало відомо, що російська авіація у Сирії використовує високоточну керовану ракету Х-29Л.
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