У мережі з'явилося відео з нерозірваною авіабомбою, яку РФ кинула на одне з міст Сирії

Варто зазначити, що на корпусі авіабомби можна побачити написи кирилицею "фугасна авіабомба" і "детонатори вкладені".

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили, що військові РФ розгорнули в Сирії комплекси радіоелектронної боротьби «Красуха-4», призначені для придушення авіаційних радарів і протидії безпілотникам.

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Вчора стало відомо, що російська авіація у Сирії використовує високоточну керовану ракету Х-29Л.