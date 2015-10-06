Президент Туреччини пригрозив Путіну "втратою дружби"

За його словами, Туреччина не буде мовчазним спостерігачем того, як Росія порушує її повітряний простір, передає DT.UA з посиланням на Reuters. "Напад на Туреччину означає напад на НАТО", - сказав Реджеп Тайіп Ердоган на спільній прес-конференції в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії.

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"У нас позитивні відносини з Росією, як відомо. Але якщо Росія втрачає друга в особі Туреччини, з яким вона співпрацює з багатьох питань, вона втратить багато, і вона повинна це знати", - додав турецький президент.

Напередодні через перше вторгнення російської авіації в повітряний простір Туреччини, НАТО скликало екстрене засідання. Тоді генсек Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що не вірить у випадковість цих дій. Після першого інциденту МЗС країни викликав для пояснень посла РФ. У РФ заявили, що перевіряють другий випадок порушення своїми літаками повітряних кордонів Туреччини. У вівторок генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що друге поспіль порушення Росією повітряного простору Туреччини "не виглядає" випадковим.