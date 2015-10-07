Жириновський запропонував приєднати Фінляндію і Польщу до складу РФ
13:32, 07 жовтня 2015Світ
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Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський вважає правильним повернути Росії всі території, які їй належали при Російській імперії.
Жириновський вважає, що всі відділення після 1 січня 1917 року були незаконними / УНІАН
Про це він заявив, виступаючи перед учасниками "першого міжнародного юнацького медіафоруму у «Артеку», повідомляє «КримІнформ».
За словами політика, всі відділення після 1 січня 1917 року були незаконними.
«Після незаконного повалення царя, незаконно раптом виділилася Польща, а незалежність Фінляндії була надана рішенням Раднаркому – радянського уряду. Але воно не мало права такі рішення приймати!», - сказав він.
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Раніше УНІАН повідомляв, що лідер ЛДПР Жириновський виявився не готовий до праці і оборони.
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