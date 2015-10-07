Жириновський запропонував приєднати Фінляндію і Польщу до складу РФ

Про це він заявив, виступаючи перед учасниками "першого міжнародного юнацького медіафоруму у «Артеку», повідомляє «КримІнформ».

За словами політика, всі відділення після 1 січня 1917 року були незаконними.

«Після незаконного повалення царя, незаконно раптом виділилася Польща, а незалежність Фінляндії була надана рішенням Раднаркому – радянського уряду. Але воно не мало права такі рішення приймати!», - сказав він.

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