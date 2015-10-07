У Генштабі РФ стверджують, що скасовували удар по Сирії, коли бойовики ховалися серед цивільних

У генеральному штабі Росії стверджують, що РФ неодноразово скасовувала сплановані авіаудари в Сирії, оскільки "бойовики ІДІЛ" ховалися серед цивільного населення. Про це заявив начальник головного оперативного управління ГШУ ЗС РФ Андрій Картаполов, передає ТАСС.

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"Нам не раз доводилося скасовувати вже сплановані удари по бойовиках по тій лише причині, що терористи, по всій видимості, отримували інформацію про зліт літаків та залишали свої бази і табори. При цьому вони, як правило, ховалися в населених пунктах та поблизу релігійних установ", - запевнив Андрій Картаполов.

Як повідомлялося, США відмовилися від військового співробітництва з Росією по Сирії. У Пентагоні російську стратегію вважають "трагічно помилковою".