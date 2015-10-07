Путін вимагає від США надати координати ІДІЛ

Про це повідомляє ТАСС.

«Якщо вони (США) стверджують, що вони знають ситуацію краще, оскільки вже протягом більш ніж року працюють на сирійській території, до речі кажучи, незаконно, я їм сказав, але якщо вони працюють і знають ситуацію краще, то нехай дадуть нам цілі, які вони виявили за цей час, і ми їх відпрацюємо», - заявив Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу.

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Раніше постійний представник США при НАТО Дуглас Ллють заявив, що НАТО не буде ділитися з Москвою даними розвідки, поки Росія підтримує режим президента Сирії Башара Асада.