Путін вимагає від США надати координати ІДІЛ
17:13, 07 жовтня 2015Світ
3447 0
Президент Росії Володимир Путін заявив, що США повинні надати Міноборони Росії інформацію про місця знаходження «Ісламської держави» в Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
«Якщо вони (США) стверджують, що вони знають ситуацію краще, оскільки вже протягом більш ніж року працюють на сирійській території, до речі кажучи, незаконно, я їм сказав, але якщо вони працюють і знають ситуацію краще, то нехай дадуть нам цілі, які вони виявили за цей час, і ми їх відпрацюємо», - заявив Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу.
Читайте такожРосія може почати бомбардування в Іраку найближчими днями - Reuters
Раніше постійний представник США при НАТО Дуглас Ллють заявив, що НАТО не буде ділитися з Москвою даними розвідки, поки Росія підтримує режим президента Сирії Башара Асада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter