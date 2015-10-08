Росія має припинити підтримку режиму Асада - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

«Я занепокоєний тим, що росіяни не переслідують «Ісламську державу», але переслідують інші опозиційні групи (в Сирії) та підтримують режим (Асада). Я закликаю Росію відігравати конструктивну роль у боротьбі проти ІДІЛ та припинити підтримку режиму Асада, тому що це не є конструктивним внеском у мирне і триваюче політичне вирішення ситуації у Сирії», - сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО констатував, що в Сирії спостерігається «потужне зростання військової присутності РФ». «Ми бачили повітряні удари, ми бачили ракетні удари з кораблів, ми бачили порушення турецького повітряного простору. Це все є причиною для занепокоєння, і ми його висловили», - наголосив він.

Як повідомив Столтенберг, він сьогодні зустрінеться з міністром оборони Туреччини, щоб оцінити ситуацію.

«На що ми очікуємо, так це на нові політичні ініціативи, щоб знайти політичне вирішення кризи в Сирії. У довгостроковій перспективі немає військового вирішення, боям має бути покладений край, має бути знайдено політичне рішення для перехідного періоду», - переконаний генсек НАТО.

Раніше Столтенберг висловив стурбованість тим, що ціль Росії - «не боротьба з Ісламською державою, замість цього вона атакує сирійську опозицію і цивільне населення».