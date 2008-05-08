Комуністи відмовилися голосувати за призначення Путіна прем`єром

Зюганов пояснив, чому «ні»

Партія КПРФ не підтримала кандидатуру Володимира Путіна на пост прем`єр-міністра країни. Зюганов розкритикував дії уряду під головуванням Віктора Зубкова. «З цим курсом і цією командою ми нікуди не просунемося», - відзначив Зюганов. За його словами, з таким урядом Росія залишиться в стагнації, повідомляє Партія КПРФ не підтримала кандидатуру Володимира Путіна на пост прем`єр-міністра країни. Зюганов розкритикував дії уряду під головуванням Віктора Зубкова. «З цим курсом і цією командою ми нікуди не просунемося», - відзначив Зюганов. За його словами, з таким урядом Росія залишиться в стагнації, повідомляє Газета.ру . Зюганов відзначив, що міністр освіти Андрій Фурсенко зруйнував одну з найуспішніших систем, міністр оборони Анатолій Сердюков «не знає військової мови», а міністр фінансів Олексій Кудрін також не виконує свої функції. У зв`язку з цим, заявив Зюганов, кандидутуру Володимира Путіна на пост прем`єр-міністра «ми підтримати не можемо».

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