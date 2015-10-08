Американський воєначальник: Росія оточує НАТО "сталевою дугою"

Про це заявив високопоставлений воєначальник США і НАТО Марк Фергюсон, передає "Голос Америки". "Ми бачимо ознаки появи більш агресивного, більш боєздатного російського військово-морського флоту", – заявив, виступаючи у Вашингтоні, командувач ВМС США в Європі і глава Об'єднаного командування НАТО в Неаполі адмірал Марк Фергюсон.

Читайте такожРосія не повинна турбуватися за безпеку кордонів Туреччини, а повинна боротися з ІДІЛ – НАТО

"Мова йде про військово-морський потенціал, який безпосередньо призначений для компенсації очевидних переваг флотів країн НАТО, – додав він. – Вони дають нам зрозуміти і попереджають, що мають намір оскаржувати наше домінування на морі".

У своєму виступі в Атлантичній раді, Марк Фергюсон заявив, що оновлена російська армія збільшила свій потенціал у порівнянні з часами "холодної війни". "Здатність до реагування стала новим елементом. Ми бачимо, що дії Росії тепер повністю включають такі елементи, як швидкість і стратегічна несподіванка", – сказав він.

При цьому він додав, що "формулювання, які виходять від російських військових, відображають настрої і дії, характерні для прямого виклику і конфронтації з НАТО".

Марк Фергюсон описав дії Росії за кількома напрямками: відновлення створених у роки "холодної війни" військових баз в Арктиці, оновлення її потенціалу в Балтійському регіоні, а також нещодавнє розміщення сухопутних, військово-повітряних і військово-морських сил у Сирії.

"Про нову мілітаризацію російської політики в сфері безпеки свідчить створення сталевої дуги від Арктики до Середземномор'я, – заявив Марк Фергюсон. – Починаючи з нових баз в Арктиці, і далі в Санкт-Петербурзі в Балтійському морі і Криму в Чорному морі, Росія встановлює передові засоби ППО, системи крилатих ракет і нові платформи".

"Вона також нарощує потенціал для проекції сили у військово-морській сфері. Їхня база в Сирії тепер дає їм таку можливість у східній частині Середземного моря", – додав він.

"Ця стратегія перекриття доступу на море спрямована проти військово-морських сил НАТО, – продовжив адмірал. – Вони хочуть отримати можливість загрожувати діючим в цих регіонах військово-морським силам і таким чином стримувати операції НАТО".