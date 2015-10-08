Посилення Сил реагування НАТО є реакцією на дії Росії в Україні та Грузії – Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це генсек сказав сьогодні у Брюсселі по завершенню засідання Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів оборони.

"Те, що ми робимо – це відповідь на дії, які ми бачили від Росії в Україні, Криму, а також в Грузії, коли вона окупувала частину грузинської території, і це – частина шаблону (її поведінки). Серед союзників існує повне погодження, що НАТО повинно реагувати", - заявив Столтенберг.

Саме тому, наголосив він, НАТО збільшує здатності Сил реагування НАТО та збільшує свою присутність на сході Європи "ротаційними підрозділами та збільшенням оборонних можливостей Балтійських держав".

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"Сьогодні було повідомлення, що декілька країн, особливо Балтійські, збільшують оборонні витрати. Я думаю, що це – частина солідарності в НАТО, що ми, Велика Британія, США та інші, працюють з ними, тренують їх, допомагають збільшити їх власні можливості захищати себе самих. Все, що НАТО робить, – це для захисту, є пропорційним та повністю відповідає нашим міжнародним зобов’язанням. НАТО повинно реагувати, коли ми бачимо, що Росія поводиться так, як вона поводила себе останнім часом", - аргументував таку позицію генсек Альянсу.

Нагадаємо, міністри оборони країн - членів НАТО вирішили створити штабні осередки альянсу в Угорщині та Словаччині.