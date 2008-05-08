Пакистан випробував авіаційну ракету, здатну нести ядерний заряд

Пакистан у четвер успішно провів випробувальний пуск крилатої авіаційної ракети "Раад" (Хатф VIII), здатної нести ядерний заряд, повідомило з посиланням на заяву представників військового командування країни агентство Рейтер.

У заяві пакистанського оборонного відомства наголошується, що крилата ракета "Раад", дальність дії якої становить 350 кілометрів, розроблялася виключно як авіаційна, проте не уточнюється, чи була вона запущена з літака або з установки наземного чи морського базування.

"Ця ракета дозволяє Пакистану досягти великих стратегічних можливостей без заходу в зону дії ППО супротивника на суші і на морі", - цитує заяву військового командування РІА "Новости".

За словами представників Міноборони Пакистану, крилата ракета "Раад" може оснащуватися бойовими частинами всіх типів, а її система наведення дозволяє уражати цілі з високою точністю.

Про попереднє випробування крилатої ракети "Раад" керівництво Пакистану повідомляло в серпні 2007 року.

Нагадаємо, що вчора Індія провела випробування ракети балістичної ракети Agni III, яка має радіус дії більше 3 тис. км і здатна нести ядерну боєголовку потужністю до 300 кт.