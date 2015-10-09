Кремль відреагував на слова Обами щодо слабкості Росії

"Тут справа не в лідерстві. Напевно, переважна більшість точок зору, які висловлюють спостерігачі, аналітики в інших країнах, вони є діаметрально протилежними тій точці зору, яку висловив президент США", - сказав Пєсков, коментуючи висловлювання Обами щодо дій Росії в Сирії, повідомляє РИА Новости.

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За його словами, "головне тут не лідерство, головне - ті зусилля, які прикладає Росія для боротьби з "Ісламською державою" і з іншими терористичними, екстремістськими угрупованнями. Зусилля, які в кінцевому підсумку також спрямовані на збереження Сирії як єдиної держави".

Як повідомляв УНІАН, Обама заявив, що військова місія Путіна в Сирії - це ознака слабкості Росії, а не демонстрація лідерства.