У Палаті представників США схвалили проект резолюції на підтримку місцевих виборів в Україні

Як повідомляє сайт комітету із закордонних справ нижньої палати Конгресу США, сьогодні комітет ухвалив резолюцію H. Res. 348, у якій висловлюється підтримка, щоб український народ вільно скористався правом обирати свою владу та визначати власне майбутнє.

"Вибори в Україні 25 жовтня є критичним кроком в напрямку миру у цій розірваній війною країні. США мають твердий інтерес у встановленні стійкого та демократичного урядування, яке зможе продовжувати впровадження дуже необхідних реформ. На превеликий жаль, сепаратисти на сході України відмовляються визнавати (український) уряд або допустити міжнародних спостерігачів з нагляду за виборами в підконтрольні їм райони, роблячи проведення вільних та справедливих виборів там неможливими", - наголосив голова комітету від Республіканської партії Ед Ройс.

Читайте такожЗаконопроект про вибори в окремих районах Донбасу почнуть готувати після 25 жовтня – нардеп

У цьому зв'язку він переконаний, що Сполучені Штати та їх союзники повинні збільшити тиск на президента Російської Федерації Володимира Путіна, в тому числі за допомогою більш наполегливого застосування санкцій на ключових представників близького оточення російського президента, щоб зупинити дії бойовиків на сході України та щоб працювати для встановлення миру та процвітання для усього українського народу.

Також у резолюції висловлюється наполегливий заклик до Адміністрації президента США щодо прискорення надання допомоги Україні для сприяння проведення політичних, економічних та соціальних реформ, необхідних для вільних та справедливих виборів, які відповідають міжнародним стандартам.

Читайте такожМЗС Росії пропонує збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ в Україні

У резолюції засуджуються спроби будь-яких зовнішніх сил, включаючи уряд Росії, його агентів та спільників, перешкоджати проведенню виборів в Україні, включаючи застосування залякування та насилля.