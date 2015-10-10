Теракт в Анкарі: прем'єр Туреччини заявив, що це справа рук двох смертників

І це ще не остаточна офіційна цифра жертв трагедії, передає ТСН.

"Була демонстрація, я йшов біля машини. Вибух пролунав просто перед нашими плакатами. Ми попадали на землю. Незабаром там стався другий розрив. Було дві бомби, однак, та, що тут, справді потужна!", - розповів свідок подій.

Офіційні особи говорять, що принаймні одну з бомб підірвав на собі терорист-смертник.

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"Є вагомі непрямі докази того, що теракт здійснили двоє терористів-смертників", - заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу.

У свою чергу голова Народно-республіканської партії Туреччини Кемаль Киличдароглу наголосив, що наразі він не хоче надавати якихось цифр, проте зазначив, що, ймовірно, було два терористи-смертники.

Як повідомляв УНІАН, подвійний теракт стався в Анкарі у ході мітингу різних лівацьких організацій і профспілок. Жертвами події стали щонайменше 86 осіб.

ЄС і НАТО засудили дії терористів в Анкарі та висловили підтримку турецькому народу.