Теракт в Анкарі: прем'єр Туреччини заявив, що це справа рук двох смертників
Два вибухи поблизу центрального вокзалу Анкари забрали 86 людських життів.
І це ще не остаточна офіційна цифра жертв трагедії, передає ТСН.
"Була демонстрація, я йшов біля машини. Вибух пролунав просто перед нашими плакатами. Ми попадали на землю. Незабаром там стався другий розрив. Було дві бомби, однак, та, що тут, справді потужна!", - розповів свідок подій.
Офіційні особи говорять, що принаймні одну з бомб підірвав на собі терорист-смертник.
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"Є вагомі непрямі докази того, що теракт здійснили двоє терористів-смертників", - заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу.
У свою чергу голова Народно-республіканської партії Туреччини Кемаль Киличдароглу наголосив, що наразі він не хоче надавати якихось цифр, проте зазначив, що, ймовірно, було два терористи-смертники.
Як повідомляв УНІАН, подвійний теракт стався в Анкарі у ході мітингу різних лівацьких організацій і профспілок. Жертвами події стали щонайменше 86 осіб.
ЄС і НАТО засудили дії терористів в Анкарі та висловили підтримку турецькому народу.