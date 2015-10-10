У Стамбулі почалися протести через вибухи в Анкарі (фоторепортаж)

Демонстранти в центрі Стамбула протестують проти кривавих терактів і вигукують антинасильницькі гасла.

Нагадаємо, подвійний теракт стався в Анкарі у ході мітингу різних лівацьких організацій і профспілок. Жертвами події стали щонайменше 86 осіб.

ЄС і НАТО засудили дії терористів в Анкарі та висловили підтримку турецькому народу.

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Офіційні особи Туреччини кажуть, що принаймні одну з бомб підірвав на собі терорист-смертник.

"Є вагомі непрямі докази того, що теракт здійснили двоє терористів-смертників", - заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу.

У свою чергу голова Народно-республіканської партії Туреччини Кемаль Киличдароглу наголосив, що зараз він не хоче надавати будь-яких цифр, однак зазначив, що, ймовірно, було два терористи-смертники.