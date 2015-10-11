У Гватемалі кількість жертв зсуву зросла до 264 осіб
06:42, 11 жовтня 2015Світ
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Кількість жертв зсуву в Гватемалі зросла до 264, ще 40 вважаються зниклими безвісти.
REUTERS
Про це повідомив представник добровільних рятувальних служб, передає "Эхо Москвы" з посиланням на Франс Прес.
Наразі рятувальна операція триває.
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Раніше повідомлялося, що 40 сімей евакуюють через загрозу нового зсуву. Під багатометровими завалами бруду і каміння 1 жовтня опинилися до 200 будинків місцевих жителів, які у момент стихійного лиха спали.
Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня розмитий зливами схил пагорба заввишки кілька десятків метрів впав на селище Камбрай у муніципалітеті Санта-Катаріна-Пінула.
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