Влада Великобританії висунула умови ЄС - The Telegraph

Прем'єр Девід Кемерон назвав такі умови: відмова від "тісного союзу" з Брюсселем, захист фунта стерлінгів як національної валюти, розширення повноважень британського парламенту і зміна структури ЄС, пише The Telegraph.

При цьому особливу протекцію повинен отримати британський фінансовий майданчик — лондонський Сіті.

Великобританія наполягає на реорганізації блоку з 28 країн-членів з метою захисту інтересів дев'яти країн, що не є членами єврозони, від домінування з боку інших 19 країн, які входять в єврозону.

Раніше голова британського МВС Тереза Мей виступила з безпрецедентно жорсткою промовою про необхідність обмеження міграції, оприлюднивши подробиці вимог уряду Кемерона до керівництва Євросоюзу, передає Росбалт.

Дата референдуму про долю королівства може бути оголошена вже цього місяця, під час програмної промови прем'єра Девіда Камерона на конференції Консервативної партії в Манчестері.

Раніше Кемерон заявляв, що якщо залишиться при владі, то референдум про вихід Великобританії з Євросоюзу буде оголошено не пізніше 2017 року. Однак сам Кемерон вважає, що в інтересах Британії залишитися в складі ЄС.

При цьому представники британського бізнесу, стурбовані наслідками можливого демаршу, закликають, щоб голосування пройшло вже у 2016 році.