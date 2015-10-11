У Білорусі проходять вибори президента – Лукашенко йде на п'ятий термін

У Білорусі почалося голосування на виборах президента країни, виборчі дільниці відкрилися о 8:00. Крім чинного президента Олександра Лукашенка, який висунувся на п'ятий термін, у списках для голосування значаться ще три кандидати: лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич, лідер Білоруської патріотичної партії Микола Улахович і активістка кампанії «Говори правду» Тетяна Короткевич, пише РБК.

Голосування закінчиться о 20:00, після чого почнеться підрахунок голосів. У списки для голосування включено понад 6,9 млн виборців. Дострокове голосування почалося 6 жовтня, за інформацією Центрвиборчкому Білорусії, до 10 жовтня в ньому взяли участь понад 36% виборців.

Раніше, 7 жовтня, чинний президент Олександр Лукашенко заявив, що хотів би перемогти з результатом 80%. «Прийде на вибори 40%. Ну або 50%, у нас менше половини бути не повинно. Ну от 50% прийде і 1 голос, і за нього там проголосує десь половина. А за спиною буде лише 25% населення, які за нього проголосують. І як він буде вести переговори потім? З іншими главами держав?» — заявив Лукашенко.

«І якщо президент сильний, як ви завжди мене підтримували — 80%! Ні в кого навіть питань не було. Якщо я приїжджаю і веду переговори, він розуміє: 80% за нього проголосувало увесь народ за ним стоїть, значить, він висловлює його інтереси», — резюмував президент.

Лукашенко обирався на вищий державний пост в 1994, 2001, 2006 і 2010 роках. Останні вибори Лукашенко виграв, отримавши, за офіційними даними, 79,65% голосів. Підсумки голосування не були визнані іншими кандидатами на пост президента, а також США і Євросоюзом.

9 жовтня Reuters з посиланням на дипломатичні джерела повідомив, що Брюссель може на чотири місяці призупинити дію санкцій проти Лукашенка і Білорусі, причому рішення може бути прийняте вже 12 жовтня. Одне з джерел Reuters заявило, що рішення щодо зняття санкцій буде прийнято в залежності від того, як пройдуть заплановані на 11 жовтня вибори президента країни. «Євросоюз повинен відповісти на звільнення білоруських політв'язнів», — зазначив співрозмовник агентства.

Джерела Reuters уточнили, що санкції, які діють щодо Лукашенка і ще 140 громадян Білорусі, будуть призупинені з кінця жовтня до кінця лютого. Це дозволить фігурантам санкційних списків ЄС вільно переміщувати свої кошти у європейських банках і в'їжджати в ЄС. Санкції можуть бути відновлені в тому випадку, якщо Євросоюз виявить нові порушення прав людини в Білорусі.

Напередодні для голосування, в суботу, в Мінську відбулася хода прихильників опозиції: понад півтори тисячі осіб пройшли центром столиці, вимагаючи відставки президента Лукашенка і вільних виборів без фальсифікацій. Настільки масова протестна хода відбулося вперше після розгону вуличної демонстрації в день минулих президентських виборів 19 грудня 2010 року.

Тоді сотні активістів було заарештовано, а десятки пройшли через судові процеси і отримали терміни.