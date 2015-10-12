Біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 5,4 бали

Про це, посилаючись на Геологічну службу США, повідомляє ТАСС.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 80 км від міста Ільяпель (адміністративна область Кокімбо). Вогнище землетрусу залягало на глибині 23 км. Магнітуду оцінюють у 5,4 бали.

Інформації про руйнування і постраждалих не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.