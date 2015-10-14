Слідчий комітет Росії не знайшов причин для допиту Кадирова у справі Нємцова

Про це заявив слідчий СК РФ у Басманному суді Москви в середу, повідомляє РИА Новости.

"Вказівка, що до вбивства Нємцова може бути причетний глава Чечні, є лише вигадкою адвоката", - сказав слідчий.

На його думку, саме по собі ознайомлення обвинувачених з особами, зазначеними у клопотанні адвоката, по роботі чи по службі, не говорить про те, що їм що-небудь відомо про вбивство.

Читайте такожРосійські слідчі змонтували "документальний фільм" про вбивство Нємцова - ЗМІ

Згідно з повідомленням, у РФ суд сьогодні розглядає скаргу представника сім'ї загиблого на неефективне розслідування, в тому числі на відмову в допиті глави Чеченської республіки та інших чиновників з цього регіону.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.