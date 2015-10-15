ЄС не повинен дозволити міграції та боротьбі з тероризмом відволікти свою увагу від України - євродепутат

Як передає власний кореспондент УНІАН, з відповідною заявою Теннок виступив у середу в Європарламенті в рамках пленарного засідання.

На його думку, Росія хоче додати так звані "ЛНР" та "ДНР" у "список заморожених конфліктів". "Містер Путін також намагається підірвати і українську економіку такими проектами, як Північний потік. У відсутності можливості взяти Україну силою Путін звернувся до більш традиційної тактики КДБ, намагаючись взяти Україну політично", - припускає політик.

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Теннок також думає, що Росія хоче використати свою участь у переговорному процесі щодо Сирії з тим, щоб відволікти увагу від ситуації в Україні. "Ми в Європі повинні знати про це, і не дозволити тиску міграції та боротьби з тероризмом на Близькому Сході перевести нашу увагу та дозволити Росії продовжувати свій шлях в Україні", - наголосив він.