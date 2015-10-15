Норвегія має намір повертати в Росію сирійських біженців, які прибувають звідти

Про це Норвезькій мовній корпорації заявив у середу ввечері міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Андерс Анундсен, передає ТАСС.

"Частина осіб, які звертаються за притулком на КПП Стурскуг (розташований на кордоні між Мурманської областю та норвезької губернії Фіннмарк - прим.), проживали в Росії протягом тривалого часу. Це означає, що вони не тікають від війни, бідності і голоду, і не потребують того, щоб Норвегія забезпечила їх безпеку, так як це вже зробила Росія", - сказав він.

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За його словами, шукачів притулку, які вже законно проживають на території Росії, будуть відправляти назад в РФ в найкоротші терміни. Це можливо завдяки міждержавній угоді, що регламентує процедуру реадмісії громадян третіх держав та осіб без громадянства. При цьому міністр підкреслив, що ті з прохачі притулку, які не мають посвідки на проживання в Росії, і лише скористалися можливістю дістатися до Норвегії через територію РФ, рятуючись від війни, можуть розраховувати на розгляд своїх запитів.

Анундсен не виключає, що деякі групи можуть організовано переправляти сирійців в Норвегію через РФ.

"Ми бачимо різко збільшений приплив біженців, які прибувають з Росії, в той час, як Фінляндія з подібним не стикається", - зазначив міністр.

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За цей рік за даними норвезького Управління у справах імміграції (УСІ), прохання про надання притулку в королівстві подали понад 1,1 тис. осіб, що прибули в країну з Росії. З них 850 - за останній місяць. Більшість прохачів стверджують, що є громадянами Сирії. В УСІ не виключають, що до кінця року з Росії в Норвегію в'їдуть до 5 тис. біженців.