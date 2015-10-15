Бундестаг схвалив пакет законів для більш жорсткого міграційного законодавства

За зміни до закону проголосували 475 депутатів, проти - 68, ще 57 утрималися, повідомляє "Німецька хвиля". Згідно з прийнятим документом, в список безпечних країн походження увійдуть Албанія, Косово і Чорногорія. Це дозволить прискорити процес висилки громадян на батьківщину після подачі заяви на надання притулку.

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Планується також прискорене вислання з Німеччини тих мігрантів, які просять притулку в країні з економічних міркувань. Мігранти, у яких закінчився термін перебування в Німеччині, тепер будуть висилатися з країни без попередження.

Крім того, фінансова допомога мігрантам в місцях первинного розподілу буде по можливості замінена на соціальну. Виплати будуть доступні мігрантам тільки на місяць вперед, певним групам скоротять грошову допомогу.

Документ також передбачає фінансову допомогу федеральним землям і постійну участь уряду у видатках на мігрантів. З 2016 року уряд має намір виділяти федеральним землям по 670 євро на місяць на кожного мігранта з моменту його реєстрації і до закінчення розгляду прохання. В наступному році землі можуть отримати з федерального бюджету близько 4 млрд євро.

Вже 16 жовтня законопроект буде винесений на обговорення бундесрату і в разі схвалення набуде чинності з листопада.