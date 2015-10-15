Путін назвав позицію США щодо Сирії слабкою

Про це повідомляють РІА «Новости».

«Вважаю, що ця позиція є неконструктивною, і в основі слабкості американської позиції в даному разі, мабуть, лежить відсутність будь-якого порядку денного з цього питання, мабуть, просто нема про що говорити», - заявив Путін.

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Президент підкреслив, що не розуміє, чому США критикують Росію через військову операцію, якщо відмовляються від прямого діалогу з найважливішого напряму, такого як "політичне врегулювання».

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Барак Обама заявив, що підтримкою Дамаска президент Росії Володимир Путін демонструє погане керівництво, незважаючи на твердження Кремля про те, що він допомагає законному урядові боротися проти ісламістів.