Парламент Греції проголосував на користь заходів жорсткої економії

Без схвалення цих заходів парламентом неможливо проведення першої оцінки виконання Грецією програми реформ та надання кредитів грецькій економіці, повідомляє Прайм.

На вимогу депутатів голосування було поіменним, причому по восьми статтях воно проводилося окремо.

Закон "Про заходи щодо реалізації угоди за економічним цілям і структурним реформам" був прийнятий голосами депутатів правлячої коаліції СІРІЗА та АНЕЛ - 154 голосів "за". Всього у коаліції 155 голосів.

Зазначається, що один з депутатів від АНЕЛ - Нікос Ніколопулос проголосував проти шести статей закону, хоча й підтримав закон в принципі. Ніколопулос заявив, що в жодному разі не буде голосувати за все, що йому запропонують, оскільки нові заходи збільшують нестерпні тяготи громадян.

Таким чином, він став першим депутатом коаліції, які пішли проти політики партії та уряду.

Проти проголосували всі депутати з опозиційних партій. У голосуванні брали участь 294 депутати з 300.

Шість депутатів направили листи з викладенням своєї позиції, їх голоси при попередньому підрахунку не враховувалися.

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Перед голосуванням на площі Сінтагма перед парламентом пройшов багатотисячний мітинг з вимогою не приймати закон.