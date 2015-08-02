Греція може попросити 24 мільярди євро "допомоги" - ЗМІ

Про це пише Reuters з посиланням на газету Avgi, близьку до лівого уряду Греції, передає "ЄвроПравда".

Як зазначає видання, Афіни ведуть переговори з Єврокомісією та Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо надання до 86 мільярдів євро допомоги. Це буде вже третій пакет допомоги з 2010 року.

За даними Avgi, з траншу обсягом 24 мільярди на рекапіталізацію грецьких банків підуть 10 мільярдів, понад 7 мільярдів - на повернення термінового брідж-кредиту, понад 3 мільярди - на погашення грецьких облігацій, які тримає ЄЦБ, а також на інші платежі.

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Банкам Греції може знадобитися до 25 мільярдів євро на рекапіталізацію.

Нестачу капіталу було викликано відтоком депозитів під час суперечки грецького уряду з кредиторами. Це призвело до запровадження 29 червня обмежень на рух капіталів, щоб запобігти фінансовому краху.