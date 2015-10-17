Словенія призупинила залізничне сполучення з Хорватією через приплив мігрантів

Влада Словенії вжила низку спеціальних заходів для обмеження потоку мігрантів до своєї країни з боку Хорватії, повідомляють РИА Новости.

"Зокрема, з вечора п'ятниці призупинене залізничне сполучення з Хорватією, а поїзди замінюються автобусами, посилюється поліцейський контроль на кордоні, а на суботу прем'єр-міністр країни Міро Церар призначив засідання Ради безпеки через міграційну кризу. На даний момент, за офіційними даними, Словенія готова приймати 7,5 тисячі мігрантів щодня, що приблизно відповідає числу таких людей, які останнім часом входили до сусідньої Хорватії", - говориться в повідомленні.

Очікується, що нова хвиля мігрантів, в основному з країн Близького Сходу та Північної Африки, які прагнуть потрапити до Західної Європи, може нахлинути в Словенію з хорватської території протчгом найближчих вихідних. Досі основний маршрут мігрантів проходив через Грецію, Македонію, Сербію та Хорватію, влада якої поїздами та автобусами перенаправляла біженців до кордону з Угорщиною.

У такий спосіб хорвати перевезли десятки тисяч людей, наприклад, лише з середини вересня було організовано 93 спеціальних потяги з біженцями.

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Проте влада Угорщини оголосила, що цієї ночі закриває кордон з Хорватією для мігрантів. У відповідь Хорватія попередила, що їй не залишається нічого іншого, окрім як почати звозити переселенців до кордону свого північного сусіда Словенії.