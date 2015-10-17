Дизельний скандал: розслідування фальсифікацій в Volkswagen вийшло на фінішну пряму

Розслідування, яке проводить відносно автоконцерну Volkswagen судова влада Німеччини, встановило коло підозрюваних, яке не перевищує 10 осіб, повідомляє ВВС.

"Представник прокуратури повідомив, що "в полі уваги слідства знаходяться більше 2, але менше 10 співробітників фірми" - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що до скандалу причетно до 30 співробітників концерну.

Volkswagen відкликав мільйони автомобілів, після того як з'ясувалося, що концерн користувався програмним забезпеченням, яке дозволяло фальсифікувати дані щодо чистоти вихлопних газів дизельних двигунів.

"Клаус Зіхе, представник прокуратури у місті Брауншвейг на півночі Німеччини, повідомив журналістам, що поліція зібрала групу з 20 слідчих для розслідування скандалу з фальсифікацією результатів замірів викидів дизельних автомобілів VW", - підкреслюється в повідомленні.

Минулого тижня в штаб-квартирі автоконцерну було проведено обшук в рамках розслідування хто несе відповідальність за використання пристроїв, здатних давати неправдиву інформацію по двигунам. При цьому було вилучено величезну кількість документів.

"Мова йде про терабайти, а не про гігабайти даних, і про безліч коробок з документами", - повідомив Зихе.

Читайте такожVolkswagen підозрюють у заниженні даних про аварії

Як повідомляв УНІАН, раніше слідчі прокуратури німецької землі Нижня Саксонія в супроводі співробітників поліції прийшли з обшуками до штаб-квартири концерну Volkswagen у Вольфсбурзі.