В Єгипті проходять парламентські вибори

Як передає Радіо Свобода, вибори пройдуть у два етапи, другий етап відбудеться на початку грудня.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі в своєму телезверненні 17 жовтня закликав єгиптян голосувати.

У попередньому скликанні тоді ще нижньої палати двопалатного парламенту, в якій переважали ісламісти, розпустив Вищий конституційний суд Єгипту ще в 2012 році, визнавши неконституційним сам тодішній виборчий закон.

Верхню палату парламенту, яка без нижньої втратила сенс, розпустив вже 2013 року тодішній тимчасовий президент Адлі Мансур після того, як військові усунули попереднього президента, помірного ісламіста Мухаммеда Мурсі від влади у 2013 році.