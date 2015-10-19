Путін на "Валдайському клубі" обговорить можливість Третьої світової війни – Rzeczpospolita

Про це повідомляє Rzeczpospolita. Видання додає, що у зустрічі "Валдайського клубу" повинні взяти участь 129 експертів і політиків, з них 88 – іноземці.

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"Ми сподіваємося на участь в дискусії видатних російських політиків, таких як голова адміністрації президента РФ Сергій Іванов, міністр фінансів Ігор Шувалов і міністр закордонних справ Сергій Лавров", - сказав голова фонду, який організував захід, Андрій Бистрицький.

Також на форумі очікують колишнього канцлера Австрії Вольфгана Шусселя, американського історика-дослідника СРСР з Гарвардського університету Тімоті Колтона, а також Володимира Путіна. Виступ російського президента в Сочі чекають 22 жовтня, цитує видання ZN.UA.

Головними темами для обговорення для нинішнього "Валдайського клубу" стануть війна і мир, відносини між державами і можливість розв'язання світової війни в ХХІ столітті.