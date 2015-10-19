У МЗС РФ: Провокацій після інциденту з літаком російської делегації уникнути не вдасться

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, передає "Газета.Ru".

«Я думаю, уникнути провокацій нам не вдасться, тому що це справа поставлена на широку ногу, і, на жаль, майстерність наших західних колег зростає з кожним днем», - сказала вона.

За її словами, Росія чекає роз'яснень від Франції та Швейцарії у зв'язку зі зближенням військового літака з російським бортом.

«Потрібно, щоб нам чітко надали інформацію про те, що сталося», - сказала Захарова.

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Вона зазначила, що Москва розраховує, що «подібні роз'яснення будуть надані по дипломатичних каналах і з Франції, і з Швейцарії».