На кордоні Хорватії та Сербії скупчилися 2 тисячі мігрантів

На кордоні з Сербією зупинилися неопалювані автобуси, в яких в неділю перебувало близько 2 тис. осіб, які чекали, коли їх пустять в країну, щоб вони могли продовжити рух у бік Євросоюзу, передає "Голос Америки".

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Після того, як Угорщина закрила кордон з Хорватією, автобуси змушені їхати довшим маршрутом через Словенію, яка ввела обмеження на щоденний прийом мігрантів.

Представник агентства ООН у справах біженців Бабар Балох заявив, що Угорщина лише ускладнює тяжке становище мігрантів.

"Рішення Угорщини закрити кордони, безсумнівно, посилює страждання, нещастя і тривалість подорожі цих зневірених людей. Якщо процес сповільниться або люди будуть накопичуватися, виникнуть проблеми", – сказав він.

Хоча Словенія стверджує, що не планує закривати свої кордони, вона встановила, що щодня її можуть перетинати не більше 2500 мігрантів, щоб не виникло надмірного навантаження на цю маленьку країну ЄС.

"Ми не можемо приймати мігрантів більш, ніж кількість продовжують свій шлях. Через дуже короткий час, може бути, через 10 днів, у Словенії 35 тис. мігрантів, що неприйнятно для нас", – заявив у неділю представник міністерства внутрішніх справ Боштьян Шефиц.

Очікується, що до кінця року в ЄС прибудуть близько 700 тис. мігрантів, які намагаються сховатися від війни і бідності, які переслідують їх у таких країнах, як Сирія, Афганістан.

Лідерам ЄС поки не вдалося виробити хороший план прийому цих людей і їх рівномірного розподілу по 28 країнах Євросоюзу.

Багато мігрантів прибувають до Європи через Грецію і Туреччину. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонує допомогу у прискоренні процесу прийому Туреччини в ЄС, якщо Анкара погодиться прийняти додаткові заходи щодо посилення прикордонного контролю і прийому деяких мігрантів, яким відмовили інші європейські країни.

У неділю Ангела Меркель відвідала Туреччину, яка вже піклується про більш ніж 2 млн біженців, які переховуються від війни. Вона заявила, що інші країни Європи повинні допомогти полегшити тягар Туреччини.

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що підпише угоду про зворотній прийомі мігрантів лише за умови досягнення прогресу у справі спрощення візового режиму ЄС для громадян Туреччини.