Путін допускає конфлікти у "прикордонних регіонах", де перетинаються інтереси "великих держав та блоків"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав під час засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

«Ми не раз спостерігали цього в минулому. І сьогодні, на жаль, знову зустрічаємося з подібними ситуаціями. Намагання будь-якими засобами просувати модель одностороннього домінування – я вже не раз говорив про це – призвели до розбалансування систем міжнародного права і глобального регулювання, а отже, є загроза, що конкуренція – політична, економічна, військова – може стати некерованою», - сказав він.

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«Що, наприклад, така некерована конкуренція може означати для сфери міжнародної безпеки? Це зростання кількості локальних конфліктів, особливо в прикордонних регіонах, де стикаються інтереси великих держав і блоків. Це також ймовірний занепад системи нерозповсюдження зброї масового знищення і, як результат – новий виток гонки озброєнь», - вважає Путін.

За його словами, вже з'явилася концепція так званого знезброюючого першого удару, в тому числі з використанням неядерних високоточних засобів великого радіусу дії, які можна порівняти за своїм ефектом з ядерною зброєю.

Путін заявив, що «мир і мирне життя були і залишаються ідеалом людства». «Державні діячі, філософи, юристи не раз пропонували моделі мирної взаємодії держав. Різні союзи, коаліції проголошували своєю метою забезпечення міцного, як казали колись, «вічного» миру. Проблема, однак, у тому, що вихід з нагромаджених протиріч часто шукали все‑таки через війну. А сама війна слугувала засобом встановлення нових повоєнних ієрархій у світі», - додав він.

«При цьому мир як стан світової політики ніколи не був стійким і не виникав сам по собі. Мирні періоди – і в європейській, і в світовій історії – завжди ґрунтувалися на закріпленні і підтримці сформованого балансу сил. Так було в XVII столітті, за часів Вестфальського миру, який поклав край Тридцятирічній війні. І в XIX столітті, в епоху Віденського конгресу. І 70 років тому в Ялті, коли переможці нацизму приймали рішення про створення ООН, про принципи взаємовідносин держав», - заявив Путін.

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«З появою ядерної зброї стало зрозуміло, що в глобальному конфлікті не може бути переможця. Підсумок міг бути тільки один – гарантоване взаємне знищення. Сталося так, що людина, у спробах створити дедалі руйнівнішу зброю, зробила велику війну безглуздою», - сказав він.

За словами Путіна, покоління світових лідерів 50-х, 60-х, 70-х і навіть 80-х років, дійсно ставилося до використання військової сили як до виняткової міри. І в цьому плані вони поводилися відповідально, зважуючи всі обставини і можливі наслідки.

При цьому він зауважив, що завершення «холодної війни» поклало край ідеологічному протистоянню, але основа для суперечок і геополітичних протиріч зовсім не зникла. У всіх держав завжди є і будуть свої, часом різноспрямовані інтереси. А розвиток світової історії завжди супроводжувала конкуренція держав та їх союзів, що абсолютно природно.

«Головне, аби така конкуренція будувалася в рамках певних політичних, правових, моральних норм і правил. Інакше суперництво, зіткнення інтересів загрожує гострими кризами і драматичними зривами», - додав Путін.