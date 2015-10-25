Асад заявив про готовність взяти участь у президентських виборах

Про це повідомив РИА Новости в неділю по телефону член делегації, депутат Держдуми від КПРФ Олександр Ющенко.

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"Асад сказав, що, якщо сирійський народ вважатиме за потрібне, він не проти брати участь у президентських виборах", — сказав Ющенко за підсумками зустрічі з Асадом.

Ющенко додав, що, за словами Асада, він готовий провести дострокові президентські вибори в будь-який час, якщо сирійський народ "буде вважати це необхідним".