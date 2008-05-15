Україна стане членом СОТ 16 травня, незважаючи на ряд невиконаних умов

Україна стане повноправним членом Світової організації торгівлі, незважаючи на те, що не виконала ряд умов протоколу про вступ до цієї організації, зокрема, не ухвалила всі законопроекти, внесені до протоколу як необхідні для ухвалення.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економіки України, добре інформоване про процес вступу України до СОТ.

Він зазначив, що запевнення в тому, що всі необхідні закони буде ухвалено, керівництво СОТ 9 травня одержало від Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Тиждень тому відбулася телефонна розмова Віктора ЮЩЕНКА і генерального директора СОТ Паскаля ЛАМІ, під час якої Президент чітко пообіцяв, що Україна виконає всі зобов`язання, які увійшли до протоколу про приєднання до СОТ, зокрема й ухвалить необхідні закони. Цих слів, а також ратифікації протоколу про вступ України до СОТ для членів і керівництва СОТ виявилося цілком достатньо», - сказав співбесідник агентства.

Він зазначив, що з неухвалених Україною законів найважливішим для країн - членів СОТ є «Про внесення змін до Закону України «Про митні тарифи». Проте, зазначило джерело, «наскільки мені відомо, прем`єр-міністр вже передала інструкції митниці з 16 травня працювати за тарифами відповідно до протоколу про вступ до СОТ».

Також співбесідник УНІАН повідомив, що у будь-якому разі законодавчо норми протоколу підкріплені, незважаючи на те, що окремі закони не ухвалені, оскільки документ ратифікований як закон.

Як повідомляв УНІАН, протокол про вступ України до СОТ було ратифіковано Верховною Радою 10 квітня 2008 року і підписано Президентом України 16 квітня.

Для повного виконання протоколу про вступ до СОТ Україні необхідно ухвалити закони «Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України“, “Про внесення змін до статтї 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про внесення змін до Закону України “Про стандарти, технічні регламенти і процедури оцінки відповідності”, а також „Про внесення змін до Закону України „Про рибу, інші водні живі ресурси і харчову продукцію з них”.