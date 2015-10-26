У Канаді кількість жертв аварії туристичного судна зросла до 5 (фоторепортаж)

Про це повідомляє BBC.

Відзначається, що громадянство загиблих поки невідомо. врятованих туристів направили в центральний госпіталь міста Тофіно. Зараз тривають пошуки ще 4 осіб.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що судно "Левіафан 2" належало станції спостереження за китами Jamie's. За даними веб-сайту компанії, сезон планували закрити 31 жовтня, всього ж за плечима станції було 30 років досвіду вивчення китів.

Відзначається також, що погода в цей день була сонячна та безвітрян.

Тофіно розташований на Острові Ванкувер, який відділений протокою Джорджія від материка. Це популярна туристична зона для тих, хто хоче поспостерігати за сірими тихоокеанськими китами.

За уточненими даними, 20-метрове трьохпалубное судно "Левіафан II" вийшло з порту Тофіно і затонуло біля невеликого острова Варгас. Причини аварії встановлюються. За однією з версій, корабель міг перевернути кит.