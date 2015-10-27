На території Афганістану в 2016 році залишаться 450 британських військових
Британська влада має намір залишити 450 військовослужбовців в Афганістані в 2016 році.
Про це повідомив міністр оборони Британії Майкл Феллон, передає Бі-бі-сі.
Як йдеться в заяві міністра, британські військові будуть продовжувати навчання афганських спецслужб і надавати підтримку місії НАТО в Кабулі.
Раніше президент США Барак Обама оголосив про те, що близько 10 тисяч американських військових залишаться в Афганістані, а на момент відходу Обами з посади президента США в 2017 році там буде залишатися близько 5,5 тисяч американських солдатів.
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У грудні минулого року США і НАТО офіційно завершили активну частину операції в Афганістані. При цьому було вирішено, що частина військового контингенту залишиться в країні й після виведення основних військ.
Наразі чисельність контингенту НАТО в Афганістані оцінюється в 13 тисяч осіб, з яких майже десять тисяч складають американські військовослужбовці.