ЗМІ: Обама вирішив відтермінувати виведення військ з Афганістану

Про це пише Дождь за інформацією ABC News.

Виданню стало відомо, що майже 10 тисяч солдатів залишаться в Афганістані до закінчення 2015 року. До кінця 2016 року в країні продовжать службу 5500 військових.

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Обама раніше планував вивести практично всі американські війська з Афганістану вже до кінця 2015 року, крім тих, які захищають американське посольство в Кабулі. У минулому році він оголосив, що кількість військовослужбовців скоротиться з 9800 до 1000 чоловік.

Війська будуть розміщені в Джелалабаді, Кандагар, Кабулі та Баграмі. Їм буде доручено проведення двох небойових місій — в першу чергу боротьбою проти Аль-Каїди, а також військові будуть тренувати, консультувати і надавати допомогу афганським силам безпеки.