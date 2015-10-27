МЗС РФ заявило про непричетність до протестів в Чорногорії, принагідно нахамивши прем'єру країни

Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, текст якого є в розпорядженні УНІАН.

"Глибоке здивування викликали голослівні заяви прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича, звинуватив Росію в провокуванні протестних виступів в Подгориці, заохоченні зіткнень опозиційних сил з поліцією. Жодного конкретного факту уявної російської причетності до зростання соціальної напруженості в Чорногорії Джуканович не представив, та й представити не міг, тому що таких фактів не існує", - заявили в МЗС РФ.

На думку російських дипломатів, його мета очевидна - зняти з себе відповідальність за наростання протистояння в Чорногорії, "хоча першопричина на поверхні: повне ігнорування цим діячем думки значної частини чорногірського суспільства".

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"Важко припустити, що "державний муж", що так довго перебуває при владі, не усвідомлює всього підґрунтя загострення обстановки в своїй країні. Звичайно, усвідомлює. Більш того, він напевно знає, чому змушений повторювати абсурдні твердження про те, що тільки вступ до НАТО забезпечить незалежність Чорногорії", - йдеться в документі.

У МЗС РФ назвали Джукановича досвідченим політиком, "що не раз змінював свої пристрасті, причому зовсім не у відповідь на сподівання народу, а виключно у відповідь на "зовнішню кон'юнктуру" щодо власного благополуччя".

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"Що стосується Росії, то ми дійсно стурбовані, але не тим вибором, який вільно повинен зробити чорногорський народ, а надмірним застосуванням сили владою Подгориці проти мирних демонстрантів", - йдеться в документі.