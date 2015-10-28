Батьки першого загиблого у Сирії російського контрактника вимагають провести повторну медекспертизу

Перші результати судово-медичного обстеження визначили, що причиною смерті став суїцид. Смерть настала від асфіксії - задухи, яка пов'язана з виникненням нестачі кисню і нагромадженням вуглекислоти в організмі. У Головній військовій прокуратурі сказали, що це сталося «у позаслужбовий час у зв'язку зі сформованими у військовослужбовця несприятливими особистими обставинами поза частини».

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Нагадаємо, родичі та односельці загиблого в Сирії контрактника не вірять в офіційну версію смерті, вказуючи на дивні травми.

"Та яке там "повісився". У нього щелепа зламана, а ззаду голова пробита. І зламана шия. І розрізаний весь до пупа", - заявляє дядько Костенка.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в Сирії загинув перший російський військовослужбовець. У деяких ЗМІ з'явилася інформація від групи Conflict Intelligence Team, яка досліджуючи інформацію в соцмережах, з'ясувала, що в Сирії загинув російський контрактник, 19-річний Вадим Костенко з Кубані.

Військові лікарі відмовилися приїхати в рідне село загиблого військовослужбовця Гречана Балка Краснодарського краю. Похорони відбудуться сьогодні. До батьків приїхали слідчий та криміналіст.

Сьогодні в Головній військовій прокуратурі повідомили, що перевірять «всі обставини смерті військовослужбовця».