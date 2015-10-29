У Лаврова заявили, що бойовики ІДІЛ опанували виробництво бойових отруйних речовин

Про це заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов, повідомляє ТАСС.

"За всіма даними, угруповання ІД дійсно отримало доступ до технологій виробництва хімічної зброї, відповідної документації, виробничим потужностям, - зазначив він. - Вже зафіксовано чимало фактів застосування "іділовцями" хімічної зброї на території Сирії та Іраку".

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Глава департаменту МЗС РФ висловив жаль у зв'язку з тим, що Рада Безпеки ООН поки "не відреагувала належним чином на ці факти...". За його словами, питання про необхідність такої реакції російська сторона ставила "неодноразово і дуже наполегливо".

"Тому на порядку денному залишається питання про поширення мандата спільного механізму ООН-ОЗХЗ з розслідування передбачуваних випадків застосування хімічної зброї на території Сирії ще й на території Іраку, - додав дипломат. - Рішення на цей рахунок поки немає, але ми вже підготували ще кілька тижнів тому поклали на стіл РБ ООН проект відповідної резолюції".

Нагадаємо, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.