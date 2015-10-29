Європарламент вимагає припинити переслідування Сноудена в країнах ЄС

У тексті резолюції міститься заклик забезпечити Еварду Сноудену безпеку на території всіх країн Євросоюзу, а також гарантувати йому імунітет від кримінального переслідування і видачі третім державам, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожСноуден оголосив про бажання залишити Росію

Парламентарі закликають Єврокомісію визнати Едварда Сноудена правозахисником, а його дії – важливою віхою на шляху до більш ефективного захисту основних прав людини, повідомляє прес-служба Європарламенту.

У документі також наголошується, що Євросоюзу слід прийняти всі можливі заходи для запобігання стеження за своїми громадянами, а також обережно ставитися до обміну даними з США.

Едвард Сноуден працював на ЦРУ і АНБ. Він прославився після того, як в 2013 році передав журналістам секретні документи, в яких містилися відомості про незаконне стеження американських спецслужб за громадянами, у тому числі і в Європі.

Після оприлюднення цієї інформації американська влада порушила стосовно Едварда Сноудена справу про державну зраду, а його паспорт анулювали. У підсумку Сноуден, який летів з Гонконгу на Кубу з пересадкою в Росії, застряг в Москві.

Через відсутність діючого паспорта Едвард Сноуден провів в аеропорту Шереметьєво кілька тижнів. Однак у результаті російська влада погодилася надати йому політичний притулок. Зараз він все ще живе в Москві.