Сноуден: Спецслужби США можуть таємно вмикати на смартфонах мікрофон, камеру і читати листування

Про це заявив викривач американських спецслужб Едвард Сноуден.

Колишній співробітник американських спецслужб сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі, що Управління урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) має можливість зламувати телефони без відома користувача.

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За словами Сноудена, GCHQ може отримати доступ до телефону, відправивши на нього зашифроване повідомлення, після чого спецслужби зможуть слухати все, що відбувається навколо, а також робити фотографії.

Уряд Великобританії відмовився прокоментувати цю заяву.

Він не сказав, що GCHQ або АНБ зацікавлені в масовому моніторингу повідомлень простих громадян, але при цьому заявив, що обидва агентства вклали чимало зусиль для того, щоб розробити технологію, що дозволяє їм зламувати смартфони. "Вони хочуть не вас, а ваш телефон", - сказав він.

Едвард Сноуден згадав, що GCHQ користується так званим "комплектом смурфів" (Smurf suite) – набором секретних методів перехоплення, названого в честь синіх істот, придуманих і намальованих бельгійським художником П'єром Кюлліфором.

"Мрійливий смурф" (Dreamy Smurf) являє собою інструмент керування живленням, що означає, що ваш телефон можна включати і вимикати без вашого відома", - сказав він.

"Допитливий Смурф – це механізм, що керує мікрофоном. Наприклад, якщо [телефон] у вас в кишені, то GCHQ може включити мікрофон і слухати все, що відбувається навколо вас – навіть якщо ваш телефон вимкнений, оскільки у них є інші інструменти, щоб його включити", - додав Сноуден.

"Смурф-слідопит" (Tracker Smurf) – механізм геолокаціі, який дозволяє [GCHQ ] відслідковувати вас з більшою точністю, ніж це можливо шляхом звичайної тріангуляції вишок мобільного зв'язку", - повідомив він.

Сноуден також згадав метод перехоплення під назвою "Параноїдальний смурф" (Paranoid Smurf): "Це механізм самозахисту, охороняє маніпуляцію вашого телефону з боку GCHQ. Наприклад, якщо ви віднесете свій телефон в ремонт, так як ви помітили, що він робить щось дивне, або ви підозрюєте, що щось не так, то цей механізм зробить так, що будь-якому техніку буде набагато складніше зрозуміти, що щось тут не так".

Після того як GCHQ отримує доступ до телефона користувача, це агентство, каже Сноуден, зможе бачити, "кому ви телефонуєте, що ви написали в текстовому повідомленні, які сайти ви відвідували, список ваших контактів, в яких місцях ви перебували, до яких мереж бездротового зв'язку підключався ваш телефон".

"Вони можуть зробити ще більше. Вони можуть вас сфотографувати", - додав він.

Сноуден роз'яснив, що текстове повідомлення, відправлене GCHQ для того, щоб проникнути у ваш телефон, буде отримано без того, щоб це помітив користувач.

"Це називається "експлойт" [комп'ютерне вторгнення – ред.]", - сказав він. - Це спеціально підготовлене повідомлення, яке відправляється на ваш номер так само, як і будь-яке інше текстове повідомлення. Але коли воно доходить до вашого телефону, воно від вас приховано. Ви заплатили за нього [телефон], але той, хто контролює програмне забезпечення, стає господарем телефону".

З приводу відносин між GCHQ і АНБ Сноуден сказав, що "по суті, GCHQ є залежною структурою АНБ".

"Вони [АНБ] надають технологію, ставлять завдання і вказують напрямок, в якому вони [GCHQ] повинні працювати", - роз'яснив борець за приватність.

Едвард Сноуден сказав, що обидва агентства використовують свою технологію проти осіб, підозрюваних в тероризмі або інших серйозних злочинах, як наприклад педофілії, "але для того щоб визначити, за ким вести стеження, їм необхідно збирати великі маси даних".

"Вони кажуть, і в багатьох випадках це так і є, що вони не будуть читати ваші електронні послання, наприклад, але вони можуть це зробити, і якщо вони це зроблять, то ви про це ніколи не дізнаєтеся", - говорить він.

У заяві представника британського уряд говориться, що "відповідно до нашої давньої практики, ми не коментуємо питання, пов'язані з розвідслужбами".

"Вся діяльність GCHQ проходить в рамках суворого правового режиму і принципів, які гарантують, що наша діяльність санкціонована, необхідна і пропорційна, і за нею також ведеться серйозний нагляд, у тому числі і на міністерському рівні, а також з боку уповноважених з питань перехоплення і розвідслужб і з боку парламентського комітету з питань розвідки і безпеки. Всі наші робочі процеси повністю підтримують цю позицію", - йдеться в заяві уряду.

Уряд вважає, що Едвард Сноуден завдав серйозної шкоди здатності розвідслужб протистояти загрозам національній безпеці.

Сам Сноуден наполягає, що він здійснив свій вчинок в інтересах суспільства, так як робота з перехоплення і стеження, про яку стало відомо завдяки оприлюдненим ним документами проводиться, за його словами, "за нашою спиною, без нашої згоди і без будь-якої демократичної участі".