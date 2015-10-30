ЗМІ: Адміністрація Обами може погодитися тимчасово залишити Асада при владі

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлені джерела в Білому домі.

За даними співрозмовників видання, така позиція була вироблена, в тому числі, з урахуванням втручання в конфлікт Росії, яка підтримує сирійського президента, передає Slon.

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Зараз Вашингтон не ставить суворих часових обмежень для відходу Асада, щоб позиція США на переговорах у Відні, які відбуваються 30 жовтня, була більш гнучкою, кажуть співрозмовники видання. На них, в першу чергу, США представлять план з припинення вогню.

За словами джерел, держсекретар Джон Керрі останнім часом намагається схилити основних супротивників Асада, у тому числі Саудівську Аравію, Катар і Туреччину, до підтримки дипломатичного плану США.