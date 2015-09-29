У Сирії європейські журналісти вперше зняли на відео російську військову техніку

Уперше європейським журналістам вдалося зафіксувати військову присутність РФ, оскільки раніше техніку знімали тільки супутникові камери, передає ТСН з посиланням на сайт My TF1 News.

У кадр потрапили російські військові вертольоти, літаки і вертольоти Ан для транспортування армії та техніки на авіабазі Латакія.

Читайте такожРежим Асада використовує отримані з Росії бомби проти повстанців замість ІДІЛ - Times

Видання зазначило, що тільки офіційно Кремль поставляє Сирії техніку для боротьби з "ІД". Втім, вважають, що головною метою Путіна є захист військової бази в Тартусі і підтримка режиму Асада.

Таке переконання висловив екс-посол США у Сирії Роберт Форд.

"Якщо росіяни хочуть боротися з "Ісламською державою", чому відправляють літаки у Латакію, а не в Дамаск? Навіщо вони відправляють системи протиповітряної оборони, якщо джихадисти не мають авіації? У першу чергу, щоб підтримати Асада", - переконує колишній високопоставлений чиновник із Сирії.

Раніше УНІАН повідомляв, що шість російських фронтових бомбардувальників Су-34 імовірно прибули на авіабазу під сирійським містом Латакія.