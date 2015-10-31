У Сирії сили опозиції почали наступ на ІДІЛ

Про це повідомляє Reuters.

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Новосформований альянс курдських військових формувань та помірної сирійської опозиції почав наступ на позиції "Ісламської держави" на північному сході провінції Хасака в Сирії. Це перша офіційно задекларована спільна операція курдських бійців і декількох груп сирійської опозиції.

Також повідомляється, що бій почався близько опівночі, з повітря наземну операцію підтримували літаки антиіділовської коаліції.

За інформацією видання, перемога на цій ділянці дозволить створити плацдарм для наступу на Ракку, яку терористи називають своєю столицею. Також з'явиться можливість частково відрізати шляхи постачання ІДІЛ з Іраку.

Вчора УНІАН повідомляв, що США відправлять до Сирії невелику групу американських сил спеціальних операцій в рамках боротьби проти "Ісламської держави". Джерела зазначають, сили спеціальних операцій будуть розміщені на півночі Сирії і будуть працювати разом з курдськими збройними формуваннями та "Вільною сирійською армією".