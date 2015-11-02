Кількість жертв пожежі у нічному клубі Бухареста зросла до 31 людини

Таким чином, кількість жертв пожежі у нічному клубі Бухареста зросла до 31, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Mediafax.

За даними румунської влади, чоловік потрапив у лікарню у важкому стані і мав серйозні опіки. Він єдиний серед загиблих, чию особу поки не встановили.

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За словами лікарів, серед потерпілих також є ще один невпізнаний пацієнт, у якого, за деякими даними, із семи членів є тільки брат, який виїхав за кордон.

Раніше УНІАН повідомляв, що унаслідок пожежі, яка сталася у ніч на 31 жовтня в одному з популярних нічних клубів у центрі Бухареста, постраждали близько 180 осіб.