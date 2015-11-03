В Афганістані натовп чоловіків забив дівчину камінням за зраду

Відеозапис, опублікований місцевим кореспондентом радіо "Свобода", викликав у країні сильний резонанс. Уряд Афганістану вже поклав відповідальність за звірство на лідерів руху "Талібан".

На відео кілька десятків чоловіків стоять навколо ями, в яку по шию занурена дівчина в чадрі. Після наказу одного з чоловіків, решта починають по черзі кидати в голову дівчини великі камені, передає Російська служба ВВС.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, дівчину, яку вбивають на відео, звуть Рокшана. Їй 19 років. Батьки віддали її заміж за чоловіка, який був значно старший за віком. Рокшана спробувала втекти зі свого нового будинку з чоловіком свого віку, однак закоханих піймали. Коханець дівчини був покараний різками.

За словами губернатора провінції, де стався злочин, у вбивстві дівчини безпосередньо брали участь польові командири і релігійні лідери руху "Талібан".