Афганці створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів до Європи - німецька розвідка
Контрабандистам грає на руку погіршення безпеки та економічної ситуації в Афганістані, і все більше людей хочуть залишити країну.
Вихідці з Афганістану створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів до Європи, і можна очікувати, що кількість біженців з Афганістану найближчим часом зросте.
Такі дані німецькому уряду надала Федеральна розвідувальна служба, повідомляє Європейська правда з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Читайте такожУ Швеції 14 мігрантів четвертий день живуть в автобусі: їм не подобається запропоноване житло
"В Афганістані виникла дуже професійна структура контрабандистів, чия мережа поширюється по всій Туреччині і далі на Грецію, Італію та Францію", - сказав глава німецької розвідки Герхард Шиндлер.
За його словами, контрабандистам грає на руку погіршення безпеки та економічної ситуації в Афганістані, і все більше людей хочуть залишити країну. Таким чином, можна очікувати збільшення числа афганських біженців в Європі.
Німецький уряд попереджає, що багато афганських біженців у Німеччині не отримають право на притулок. За словами джерел у німецькому уряді, як правило, до Німеччини приїздять афганські представники середнього класу, які в своїй країні живуть у відносній безпеці і достатку.
Читайте такожBBC: Мігранти підпалили наметовий табір у Словенії
Бідні люди з районів, де найчастіше відбуваються зіткнення між урядовими військами і рухом Талібан, не мають достатньо грошей, щоб заплатити контрабандистам для подорожі в Європу.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр закликав біженців з Афганістану залишатися вдома.
У сусідній Австрії уряд запропонував законопроект, що стримуватиме афганських мігрантів, які приїжджають до країни.