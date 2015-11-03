Афганці створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів до Європи - німецька розвідка

Вихідці з Афганістану створили мережу для перевезення нелегальних мігрантів до Європи, і можна очікувати, що кількість біженців з Афганістану найближчим часом зросте.

Такі дані німецькому уряду надала Федеральна розвідувальна служба, повідомляє Європейська правда з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"В Афганістані виникла дуже професійна структура контрабандистів, чия мережа поширюється по всій Туреччині і далі на Грецію, Італію та Францію", - сказав глава німецької розвідки Герхард Шиндлер.

За його словами, контрабандистам грає на руку погіршення безпеки та економічної ситуації в Афганістані, і все більше людей хочуть залишити країну. Таким чином, можна очікувати збільшення числа афганських біженців в Європі.

Німецький уряд попереджає, що багато афганських біженців у Німеччині не отримають право на притулок. За словами джерел у німецькому уряді, як правило, до Німеччини приїздять афганські представники середнього класу, які в своїй країні живуть у відносній безпеці і достатку.

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Бідні люди з районів, де найчастіше відбуваються зіткнення між урядовими військами і рухом Талібан, не мають достатньо грошей, щоб заплатити контрабандистам для подорожі в Європу.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр закликав біженців з Афганістану залишатися вдома.

У сусідній Австрії уряд запропонував законопроект, що стримуватиме афганських мігрантів, які приїжджають до країни.