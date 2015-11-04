У Міноборони РФ оцінили чисельність іноземців, які воюють на боці ІДІЛ

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Якщо вони повернуться додому, несучи із собою потенціал насильства та екстремізму, то будуть пропагувати радикальні ідеї в наших країнах або стануть організаторами диверсій», - вважає заступник міністра.

За його словами, не допустити повернення бойовиків додому - ключова спільна задача.

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