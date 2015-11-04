У Міноборони РФ оцінили чисельність іноземців, які воюють на боці ІДІЛ
08:12, 04 листопада 2015Світ
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За словами заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, на стороні «Ісламської держави» воюють 25-30 тисяч іноземців, в тому числі з Росії та країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости».
«Якщо вони повернуться додому, несучи із собою потенціал насильства та екстремізму, то будуть пропагувати радикальні ідеї в наших країнах або стануть організаторами диверсій», - вважає заступник міністра.
За його словами, не допустити повернення бойовиків додому - ключова спільна задача.
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